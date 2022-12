Glatteis führt in Hamburg zu „extrem hohem Einsatzaufkommen“

Ein Streufahrzeug bringt Streugut gegen Glatteis auf dem Hamburger Jungfernstieg aus. © Markus Scholz/dpa

Spiegelglatte Gehwege und Straßen haben den Norden am Montag für mehrere Stunden teilweise lahm gelegt. Der auf den gefrorenen Boden fallende Regen hat die Straßen in Eisbahnen verwandelt. Es gab viele Unfälle und eine eindringliche Bitte.

Hamburg - Wegen des Glatteises in Hamburg ist die Feuerwehr in Hamburg zu sehr vielen Einsätzen ausgerückt. Es gebe ein extrem hohes Einsatzaufkommen, teilte die Feuerwehr am Montag in Hamburg mit. Seit 8.00 Uhr gebe es im gesamten Stadtgebiet Glatteis.

„Der seit den frühen Morgenstunden einsetzende Regen hat auf dem gefrorenen Boden zu einer gefährlichen Eisschicht geführt. Diese Eisschicht hat bis 10.15 Uhr bereits zu über 200 Straßenunfällen und Stürzen auf den spiegelglatten Flächen geführt. Alle unsere Rettungswagen sind im Dauereinsatz.“ Die Feuerwehr habe deshalb zusätzliche Rettungswagen in den Dienst genommen.

Auch die Hilfsorganisationen und ein privater Rettungsdienstleister hätten zusätzliche Rettungswagen für die Notfallrettung zur Verfügung gestellt. Zudem sei an der Budapester Straße eine Turnhalle als zentrale ärztliche Sichtungsstelle für chirurgische Notfälle eingerichtet worden.

Die Feuerwehr und die Polizei baten in dem Zusammenhang dringend alle Hamburgerinnen und Hamburger, ihre Wohnungen und Häuser zunächst nicht zu verlassen und unnötige Wege im Freien zu vermeiden: „Unsere dringende Bitte: Bleiben Sie drinnen und wählen Sie den Notruf 112 nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen“, hieß es. dpa