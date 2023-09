Globaler Klimastreik: bis zu 10.000 Menschen erwartet

Ein Banner mit der Aufschrift "Globaler Klimastreik 15.09.". © Sebastian Kahnert/dpa

Zum globalen Klimastreik am Freitag (15. September) in Hamburg rechnet die Bewegung Fridays for Future mit bis zu 10.000 Teilnehmenden. Die Demonstration startet um 14.00 Uhr am Jungfernstieg, verläuft dann weiter zum Ring 1, führt über die Lombardsbrücke zum Stephansplatz und endet schließlich am Gänsemarkt/Jungfernstieg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Hamburg - Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges sei auch mit frühzeitigen Sperrungen (ab 6.00 Uhr) insbesondere im Bereich der Binnenalster sowie am Gänsemarkt und am Hauptbahnhof zu rechnen.

Ihre Unterstützung angekündigt haben auch Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond. Die Musiker wollen auf der Bühne am Jungfernstieg auftreten, um die Bewegung in ihrer Forderung einer klimagerechten Zukunft zu unterstützen. „Um weiter etwas gegen die Klimakrise zu bewegen, müssen wir auch weiter laut sein. Vor allem aber müssen wir es zusammen machen und uns gegenseitig in der Gesellschaft mitnehmen“, machte Silbermond deutlich. Insgesamt sind Demonstrationen an mehr als 200 Orten in Deutschland geplant. dpa