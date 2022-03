Globaler Klimastreik: Fridays for Future erwartet 20.000

„Game Over“ steht beim globalen Klimastreik der Klimaschutzbewegung Fridays for Future auf dem Plakat einer Teilnehmerin geschrieben. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Am Freitag werden wieder Tausende Menschen auch in Hamburg auf die Straße gehen und sich für eine bessere Klimapolitik einsetzen. Das Thema hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine weitere Brisanz bekommen.

Hamburg - Die Klimabewegung Fridays for Future hat für diesen Freitag erneut zum globalen Klimastreik auch in Hamburg aufgerufen. In der Hansestadt erwartet die Klimabewegung rund 20.000 Teilnehmer. Zudem werden wieder bekannte Musiker und Redner auf der Bühne in der Willy-Brandt-Straße stehen. So sollen unter anderem der Klimawissenschaftler Mojib Latif, die Musikerin Alli Neumann und die Band OK Kid auftreten.

Die Polizei geht davon aus, dass Autofahrer rund um die Demonstration viel Geduld mitbringen müssen. Es werde wegen des Aufzuges in der Hamburger Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen, hieß es dazu. Wegen des Bühnenauf- und Abbaus werde zudem die Willy-Brandt-Straße von morgens 4.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr komplett gesperrt sein. Wer in die Stadt muss, sollte am besten Bus und Bahn nutzen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Beim zehnten globalen Klimastreik an diesem Freitag wollen nach Angaben der Klimabewegung Menschen überall auf der Welt für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstrieren - von Taiwan über Nigeria bis nach Australien. Allein in Deutschland seien Aktionen an 240 Orten geplant. dpa