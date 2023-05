„Götheborg of Sweden“ macht in Hamburg fest

Der hochseetaugliche Holzsegler "Götheborg of Sweden" läuft erstmals in den Hamburger Hafen ein. © Bodo Marks/dpa

Das größte hochseetaugliche Holzsegelschiff der Welt, die „Götheborg of Sweden“, ist im Hamburger Hafen eingetroffen. Das historische Schiff machte am Freitag bei strahlendem Sonnenschein unter Salutschüssen und begleitet von Seemannsgesängen der Crew an der Überseebrücke fest. Dort kann es im Rahmen an diesem Wochenende (20./21. Mai) und am Dienstag (23.

Mai) besichtigt werden.

An Bord sind 72 Crewmitglieder - 21 professionelle Seeleute und 51 zahlende Mitreisende, die mit anpacken. Für das unter schwedischer Flagge fahrende Schiff ist es bereits der fünfte Halt nach Sète, Gibraltar, Jersey und Rotterdam.

Schiffseigner ist die Greencarrier-Group, ein schwedisches Logistikunternehmen. Eine Tochtergesellschaft hatte im April dieses Jahres eine neue Niederlassung in Hamburg eröffnet. Die Logistikbranche in Hamburg sei strategisch wichtig und der Besuch des Schiffes in der Hansestadt deshalb ein bedeutender Zwischenstopp, teilte ein Sprecher der Greencarrier-Group mit.

Gäste können an drei der vier Liegetage den Segler besichtigen. Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder ab 4 Jahren. dpa