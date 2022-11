Greve-Preis der Leopoldina wird erstmals verliehen

Der erstmals ausgelobte und mit 250.000 Euro dotierte Greve-Preis der Leopoldina wird am Donnerstag (12.15 Uhr) an die Physikerin Kerstin Volz und den Physikochemiker Jürgen Janek überreicht. Beide werden in Hamburg wegen ihrer grundlegenden Erkenntnisse zu wiederaufladbaren Batterien geehrt, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Hamburg/Halle - Übergeben werde die Auszeichnung von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Großen Festsaal des Rathauses. Volz ist Direktorin des Wissenschaftlichen Zentrums für Materialwissenschaften der Philipps-Universität Marburg, Janek Direktor des Zentrums für Materialforschung der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Der Greve-Preis der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale wird von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve finanziert. Er soll künftig alle zwei Jahre für herausragende Forschungsleistungen in den Bereichen Naturwissenschaften/Medizin und Technikwissenschaften verliehen werden. dpa