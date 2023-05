Größtes Hafenfest weltweit: 834. Hafengeburtstag startet

Besucher des 833. Hamburger Hafengeburtstag betrachten die auf der Elbe fahrenden Schiffe. © Ulrich Perrey/dpa

Am Freitag starten in Hamburg die Feierlichkeiten zum 834. Hafengeburtstag. Das dreitägige maritime Fest wird auch in diesem Jahr nach altbewährter Tradition am Nachmittag (14.00 Uhr) mit einem ökumenischen Gottesdienst in Hamburgs berühmtester Kirche, dem Michel, eröffnet. Bereits eine Stunde später können Schiffsliebhaber und Schaulustige die rund 250 Schiffe der berühmten Einlaufparade bestaunen.

Hamburg - Im Hafen werden dann bis zum Sonntag die verschiedensten Schiffe und Boote liegen - vom polnischen Großsegler „Dar Młodzieży“ über das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff Aida perla bis zum kleinen Fischerboot. Wer die Einlaufparade am Freitag verpasst, hat zur Auslaufparade am Sonntag die Chance, die Schiffe noch einmal in Aktion zu sehen.

Das nach eigenen Angaben weltgrößte Hafenfest ist aber nicht nur für Fans der Schifffahrt ein Highlight - mit zahlreichen Musik-, Kunst- und Sportveranstaltungen ist für fast jeden etwas dabei. Das außergewöhnliche Schlepperballett und das minutenlange Feuerwerk sind für den Samstag geplant. dpa