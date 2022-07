Gasexplosion in Hamburger Schule: Gebäude zerstört

Von: Sebastian Peters, Natalie-Margaux Rahimi, Elias Bartl

Gasexplosion an Stadtteilschule Finkenwerder. © Elias Bartl

Großeinsatz der Feuerwehr in Hamburg-Finkenwerder. In der Nacht kam es zu einer Gasexplosion an der Stadtteilschule.

Hamburg – Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot im Hamburger Stadtteil Finkenwerder im Einsatz. Anwohner berichteten von einer Explosion im Keller im Norderschulweg. Gegen 3:43 Uhr am Morgen des 6. Juli 2022 wird daher der Alarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte Vorort eintreffen, können sie das Zischen des austretenden Gases noch hören, so die Polizei gegenüber 24hamburg.de.

Durch die Gasexplosion treten erhebliche Schäden an dem Gebäude der Stadtteilschule Finkenwerder auf. Wände der Hamburger Schule sind eingestürzt, das Gebäude laut Polizei nicht nutzbar.

Explosion Hamburg heute: Feuerwehr im Großeinsatz an der Stadtteilschule – auch Gymnasium in Finkenwerder betroffen

Nach ersten Erkenntnissen und Aussage der Polizei ist von der Explosion und dem Feuer auch das Schulleiterbüro und das Lehrerzimmer der Stadtteilschule Finkenwerder betroffen. In dem Gebäude soll auch der Hausmeister der Schule wohnen, dieser soll nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt sein.

Am 6. Juli 2022, ist in Hamburg der letzte Schultag vor den Sommerferien, wegen des Einsatzes aufgrund der Gasexplosion bleibt die Stadtteilschule Finkenwerder heute jedoch geschlossen. Schülerinnen und Schüler werden aktuell informiert, eine Notfallbetreuung wird eingerichtet. Auch das angrenzende Gymnasium in Finkenwerder kann laut Polizei heute nicht genutzt werden, da die betroffene Gasleitung auch dort entlang läuft.

(Transparenzhinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert).