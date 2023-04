Großbrand in Hamburg: Bevölkerung wird gewarnt – Schwefelwasserstoff tritt aus

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Teilen

Meterhohe Flammen schlagen in den Himmel. © Jonas Walzberg/DPA

Die Feuerwehr Hamburg ist in Rothenburgsort in Einsatz. Auf der Billstraße brennt es auf einem Gewerbehof. Eine giftige Rauchwolke steht über Hamburg.

Hamburg – In Hamburg-Rothenburgsort ist es am frühen Ostersonntagmorgen, 9. April 2023, gegen 04:43 Uhr zu einem Großfeuer gekommen. Zunächst sollen nur abgestellte Kühlschränke gebrannt haben. Beim Eintreffen der Feuerwehr Hamburg brannten allerdings bereits eine größere Fläche. Trotz sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen breitete sich das Feuer auf eine angrenzende Lagerhalle aus. Diese stand in kürzester Zeit in Vollbrand.

Feuer in Hamburg-Rothenburgsort: Bevölkerung per App gewarnt

Da die Rauchwolke stadteinwärts zog, wurden Anwohner auch in der Hamburger Innenstadt dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abzuschalten. Aufgrund des Brandes wurde der Verkehr der S-Bahn-Linie S21 zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet eingestellt. Weitere Informationen über die Ursache und mögliche Schäden durch das Feuer sind bisher nicht bekannt.

Brand in Hamburg-Rothenburgsort: Schwefelwasserstoff tritt aus – Löscharbeiten werden den ganzen Tag andauern

Eine riesige Rauchwolke steht über Hamburg. © Elias Bartl

Bei dem Feuer soll es sich nach Aussage des NDRs um den größten Feuerwehreinsatz seit 10 Jahren handeln. Während den Löschmaßnahmen vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte, dass eine übel riechender Geruch in der Luft hängt. Nach Aussagen von vor Ort handelt es sich hierbei unter anderem um Schwefelwasserstoff. Dies ist ein hochgiftiges, farbloses und übel riechendes Gas.

Sämtliche Einsatzkräfte, die im betroffenen Bereich arbeiten müssen, tragen Schutzmasken. Es ist damit zurechnen, dass die Löscharbeiten noch den gesamten Tag andauern werden. Erst am 26. September 2021 brannte es in der unmittelbaren Nachbarschaft. Der Werdegang ist dabei nahezu identisch. Damals brannten ebenfalls zuerst kleinere Geräte, bevor das Feuer auf eine Halle übergriff.