Großbrand von Lagerhalle in Hamburg-Veddel gelöscht

Feuerwehrleute löschen einen Brand. © Steven Hutchings/dpa/Archivbild

Zwei Lagerhallen und mehrere Autos brennen, die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache.

Hamburg - Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag in Hamburg-Veddel erfolgreich einen Großbrand mehrerer Autos und einer Lagerhalle gelöscht. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte zunächst eine Lagerhalle und mehrere Autos auf dem Gelände eines Autohändlers. Später griff das Feuer auf eine angrenzende Lagerhalle über. Eine große Brandausweitung verhinderte die Feuerwehr jedoch, so ein Feuerwehrsprecher am Mittag.

Rund 75 Einsatzkräfte waren seit etwa 01.30 Uhr bis circa 15 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese gestalteten sich laut Angaben der Feuerwehr zunächst schwierig, weil die Halle mit vielen Autoteilen gefüllt war. Zur Unterstützung war das Technische Hilfswerk mit Baggern vor Ort.

Menschen wurden laut Polizei bei dem Brand nicht verletzt. Der Verkehr der benachbarten Bundesstraße 75 sowie die Elbbrücken wurden den Angaben nach nicht durch das Feuer beeinträchtigt. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache und der Höhe des Sachschadens. dpa