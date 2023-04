Große Verkehrskontrolle in Hamburg: viele Straftaten

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Zehn Strafverfahren und knapp 1800 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten - das sind die Ergebnisse einer großangelegten Verkehrskontrolle der Polizei in der Hamburger Innenstadt. Rund 200 Einsatzkräfte hatten am Dienstag über den gesamten Tag stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Besondere Schwerpunkte waren dabei Geschwindigkeitsverstöße sowie Alkohol und Drogen.

Hamburg - Insgesamt fuhren nach Angaben der Polizei mehr als 2500 Fahrzeuge schneller als erlaubt - darunter auch ein Wagen, der bei erlaubten 60 Stundenkilometern zeitweise mit fast 120 Kilometern pro Stunde unterwegs war. 38 Mal wurde während der Autofahrt ein Handy benutzt, auch sechs Fahrradfahrer wurden am Handy erwischt.

Bei einem 33 Jahre alten Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis stellten die Beamten 140 Gramm Marihuana, mehr als 10 Gramm Kokain sowie mehrere Ecstasy-Tabletten sicher. Gegen ihn ermittelt nun das zuständige Drogendezernat wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Geldwäsche vermuteten die Einsatzkräfte zudem bei einem 53-Jährigen. Er hatte 20.000 Euro in seinem Wagen dabei und konnte die Herkunft des Geldes nicht nachweisen. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei den anderen Straftaten handelte es sich zum Beispiel um fehlende Pflichtversicherungen und illegale Aufenthalte. dpa