Badeunfall in Hamburg: Junger Mann stirbt – Ersthelfer retten zweite Person

Von: Sebastian Peters

Teilen

Mit einem Großaufgebot sind die Retter im Einsatz © Sebastian Peters

Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg am Eichbaumsee. Um 16:45 Uhr verschwanden plötzlich zwei Personen im Wasser. Feuerwehr, Polizei und DLRG im Einsatz.

Hamburg – Keine Wolke am Himmel, strahlende Sonne und Temperaturen, die an die 30 °C Grenze kommen. Ein idealer Tag zum Baden mit Freunden und Familien. Dies dachten sich auch vier junge Männer am Sonntag am Eichbaumsee. Der für den Badebetrieb eigentlich gesperrte See war an diesen sonnigen Tag gut besucht. Familien mit Kindern, zahlreiche Jugendgruppen und weitere Badebegeisterte besuchten den mit Blaualgen verseuchten See in Allermöhe.

Badeunglück im Eichbaumsee: zwei junge Männer gehen unter – einer wird durch Ersthelfern gerettet

Gegen 16:45 Uhr wird der Badespaß durch Geschrei unterbrochen. Zwei Männer, die offenbar nicht schwimmen konnten, sind an der Abbruchkante abgerutscht. Ihre Hilferufe hörten zahlreiche Badegäste, doch nur wenige halfen. Ein Iraner, der in Hamburg mit seiner Frau lebte, sprang sofort hinterher.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten den vermissten Mann im Wasser © Sebastian Peters

Seine Frau und er konnten einen der beiden Männer schnell sichern und an Land bringen. Der Zweite ging im See unter. Ein Großaufgebot von Rettungskräften der Feuerwehr, Polizei und der DLRG rückten an. Mit zahlreichen Tauchern wurde der Grund abgesucht. Auch eine Drohne wurde eingesetzt.

Rund 1,5 Stunden später fand ein Feuerwehrtaucher den vermissten Mann rund drei Metern entfernt von Ufer auf dem Grund des Eichbaumsee – tot. Seine Kollegen, die mit ihm am See waren, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.