Großeinsatz: Bewohner stirbt bei Zimmerbrand

Die Feuerwehr war im Großeinsatz (Symbolbild) © Elias Bartl

In der Nacht zu Dienstag ist es in Hamburg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Im Schröderstiftweg geriet eine Wohnung in Brand. Eine Person stirbt.

Hamburg – Großeinsatz am Dienstag, 12. April 2022, im Hamburger* Stadtteil Rotherbaum. Gegen 02:15 Uhr wird die Feuerwehr* über ein mögliches Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines historischen Gebäudes informiert.

Als die ersten Einsatzkräfte der nahegelegenen Berufsfeuerwehrwache vor Ort eintreffen, steht die Wohnung bereits in Vollbrand. Sofort rannten Feuerwehrleute unter Atemschutz in das Gebäude, um nach möglichen Menschen zu suchen. Dabei gelang es den Rettern, acht Menschenleben zu retten. Für einen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort. Erst vor wenigen Tagen ist es bereits im Hamburger Stadtteil Niendorf zu einem Feuer gekommen*.