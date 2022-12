Großer Andrang zum Verkaufsstart von Silvesterknallern

Raketen und Böller liegen auf Tischen in einem Laden. © Annette Riedl/dpa

Erstmals seit drei Jahren gibt es im Handel wieder Feuerwerk für die Silvesternacht. Am Donnerstag war überall in Deutschland Verkaufsstart. In Hamburg decken sich viele mit Böllern und Raketen für den Jahreswechsel ein.

Hamburg - Nach zwei recht stillen Silvesternächten sind die Schlangen vor Hamburger Geschäften zum Verkaufsstart von Böllern und Raketen lang. „Die Leute haben großes Bedürfnis, wieder zu knallen“, sagte der Geschäftsführer eines Ladens für Feuerwerkskörper in Hamburg-Mitte, Ewald Egg, am Donnerstag. Von der derzeitigen Krise merke er wenig, seine Umsätze seien auf dem Niveau von 2019.

Die Kunden konnten auch vorbestellen. Aber: „Viele Kolleginnen und Kollegen haben bereits vor Wochen die Annahme von Vorbestellungen eingestellt, da sie entweder ausverkauft sind oder keine Kapazitäten beim Transport mehr haben“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk, Ingo Schubert. Der Trend gehe hin zum umweltfreundlichen und leisen Feuerwerk.

Zwei Jahre lang waren der Verkauf und das Abbrennen von Feuerwerk in Deutschland verboten, um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht weiter zu belasten. Nun darf wieder geböllert und geknallt werden - aber nicht überall. In Hamburg bleibt das Abfeuern von Feuerwerksraketen und Böllern rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt verboten. dpa