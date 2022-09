„Grüffelo“-Erfinder Scheffler erhält „Hamburger Tüddelband“

Illustrator Axel Scheffler bei der Präsentation einer Sonderbriefmarke zu seiner Schöpfung Grüffelo. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Der deutsche Illustrator Axel Scheffler (64, „Der Grüffelo“) ist mit dem „Hamburger Tüddelband“ geehrt worden. Scheffler nahm die Auszeichnung am Donnerstag in Hamburg stellvertretend auch für die englische Autorin Julia Donaldson entgegen. „Das kongeniale englisch-deutsche Dreamteam beeindruckt seit vielen Jahren als herausragendes kreatives Duo und hat neben seinem berühmtesten Buch zahlreiche moderne Kinderbuchklassiker wie „Mein Haus ist zu eng und zu klein“, „Stockmann“, „Räuber Ratte“ und viele mehr veröffentlicht“, teilte das Harbourfront-Literaturfestival mit, das die undotierte Auszeichnung vergibt.

Hamburg - Die Geschichte über den furchteinflößenden Grüffelo, dem die kleine Maus im gleichnamigen Bilderbuch clever entkommt, wurde bereits in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Mit dem Buch, das auch verfilmt wurde, hätten Donaldson und Scheffler in unvergleichlichem Stil ein „Welt“-Bilderbuch erschaffen. Scheffler, der in Hamburg geboren wurde und seit vielen Jahren in London lebt, sei zudem ein Künstler, „der sich unverdrossen für Europa einsetzt“. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie hat er auch ein Buch für Kinder über Covid-19 zum kostenlosen Download gestaltet. dpa