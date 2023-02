Grüne sehen trotz Verlusten starkes Ergebnis in Berlin

Teilen

Wahlhelfer sortieren nach der wiederholten Wahl die Stimmzettel in einem Wahllokal. © Monika Skolimowska/dpa

Die Grünen in Schleswig-Holstein blicken trotz der sich abzeichnenden Verluste positiv auf das Ergebnis der Wahl in Berlin. Es sei gut, dass die Berliner Grünen ihr starkes Ergebnis von 2021 trotz heftigen Gegenwindes stabilisieren konnten, sagte die Co-Vorsitzende Anke Erdmann am Sonntag in Kiel. Das starke Abschneiden der CDU begründete sie damit, dass die Berliner wegen der Wahlwiederholung genervt gewesen seien.

Kiel - Aktuellen Hochrechnungen zufolge kommt die CDU in Berlin auf 27,5 bis 27,8 Prozent und liegt damit deutlich vor SPD und Grünen, die beide jeweils 18,1 bis 18,4 Prozent erreichen. Die Linke liegt demnach bei 12,6 bis 12,8 Prozent, die AfD bei 9,0 bis 9,1 Prozent und die FDP bei 4,5 bis 5 Prozent. dpa