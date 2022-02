Grünen-Fraktion für 25.000 Zuschauer bei Pokal-Viertelfinale

Hamburgs Grünen-Bürgerschaftsfraktion will die für den 4. März vorgesehenen Lockerungen der Corona-Regeln bei Sportgroßveranstaltungen wegen des DFB-Pokal-Viertelfinales um zwei Tage vorverlegen. Denn dann trifft der HSV im Hamburger Volksparkstadion auf den Ligarivalen Karlsruher SC. Bislang sind dabei nur 10.000 Zuschauer erlaubt, aus Sicht der Grünen-Fraktion wären aber auch 25.

Hamburg - 000 möglich. „Mit Blick auf das anstehende Pokalspiel des HSV am 2. März sprechen wir uns nun ebenfalls für eine Anhebung der Zuschauendenzahl aus“, sagte die Grünen-Sportexpertin Maryam Blumenthal am Sonntag.

Die Corona-Lage ermögliche etwas Spielraum, eine Ausnahmegenehmigung unter Einhaltung bekannter Sicherheitsstandards wäre aufgrund des auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen und zwei Tage später folgenden Lockerungsschrittes vertretbar. „Es ist an der Zeit, den Fans, die der Hamburger Fußball in den letzten zwei Jahren durch die vielen Geisterspiele schmerzlich vermisst hat, jetzt entgegenzukommen“, sagte Blumenthal. Der FC St. Pauli bestreitet sein DFB-Pokal-Viertelfinale bereits am 1. März - allerdings auswärts beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. dpa