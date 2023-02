Grünen-Parteitag stimmt für „15-Minuten-Stadt“ Hamburg

Blick in den Saal zu Beginn der Landesmitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Hamburg. © Jonas Walzberg/dpa

Hamburg soll nach dem Willen der Grünen zu einer nachhaltigen „15-Minuten-Stadt“ werden. Einem entsprechenden Leitantrag des Landesvorstands unter dem Titel „Deine Stadt, dein Viertel - lebenswertes Hamburg für alle“ stimmte die Mitgliederversammlung am Sonnabend in Wilhelmsburg einstimmig zu. Er sieht vor, dass alles, was man zum Leben benötigt - Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, Freizeitangebote, Bildungsstätten - binnen 15 Minuten erreicht werden können - „und zwar überall in der Stadt“, betonte der stellvertretende Landesvorsitzende Leon Alam.

Hamburg - Zentrale Anker müssten lebendige Stadtteilzentren sein, auch am Stadtrand. Denn auch dort müsse es möglich sein, ohne Auto auszukommen. Weil in Randlagen aber oft weder Bus noch Bahn führen, müssten On-Demand-Angebote zur Anbindung an das HVV-Netz flächendeckend ausgeweitet und dort kostenlos angeboten werden, „wo es keine Alternativen gibt“, sagte er.

Zudem wollen die Grünen gegen Mietpreissteigerungen vorgehen, die „Wohnungspolitik noch stärker am Gemeinwohl“ ausrichten und dafür sorgen, dass Vermieter nur geringere Kosten und Investitionen auf die Mieter „abwälzen“ können. „Denn eines ist klar: die Mieten müssen runter“, sagte Alam. Mindestens die Hälfte der neuen Wohnungen solle gefördert und damit „preisgedämpft“ gebaut werden. „Wir wollen auch mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau stecken.“

Mit einem Änderungsantrag, der eine Vergesellschaftung profitorientierter Wohnungskonzerne vorsah, konnte sich die Grüne Jugend nicht durchsetzen. dpa