Günstigere Vollkaskoversicherung für Autofahrer in Hamburg

Für etliche Autobesitzer in Hamburg könnte die Kfz-Versicherung 2024 etwas günstiger werden, nämlich dann, wenn sie für ihr Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom Donnerstag trifft das auf etwa 340.000 Autofahrende zu, deren Autos in der Vollkaskoklasse 7 statt bisher 8 eingestuft werden.

Hamburg - In der Kfz-Haftpflichtversicherung bleibe es hingegen bei der Einstufung in die zweithöchste Klasse 11, „da die Schäden hier rund 25 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegen“.

„Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Allerdings lasse sich über eine Veränderung bei der Regionalklasse keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages treffen.

Die Regionalklassen spiegeln die Schadensbilanz der 412 deutschen Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidend ist dabei nicht der Unfallort, sondern der Wohnort des Fahrzeughalters. Die Regionalstatistik können Versicherungsunternehmen ab sofort für Neuverträge und ab dem nächsten Versicherungsjahr für bestehende Verträge anwenden. Grundsätzlich sind Regionalklassen in Großstädten tendenziell höher als in ländlichen Gebieten, da wegen der höheren Verkehrsdichte mehr Unfälle passieren - so haben beispielsweise Berliner Autofahrer in der Kfz-Haftpflichtversicherung die bundesweit schlechteste Schadensbilanz. dpa