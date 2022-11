Händler nach verkaufsoffenem Sonntag in Hamburg zufrieden

Teilen

Warme Kleidung oder das erste Weihnachtsgeschenk - die Hamburger Händler sind mit dem letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr zufrieden. Tausende wollten in der Innenstadt und vielen Stadtteilen bummeln und kaufen - vor allem eine Ware war besonders gefragt.

Hamburg - Die Hamburger Händler haben am letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr gute Geschäfte gemacht. Tausende wollten in der Innenstadt und in vielen Stadtteilen bummeln, kaufen, schlemmen und das Kulturprogramm genießen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Brigitte Engler vom City Management am späten Nachmittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Seit jeher habe der Sonntag im November für die Händler die höchste Bedeutung, weil die Menschen dann schon die ersten Weihnachtsgeschenke kauften. Das City Management repräsentiert eigenen Angaben zufolge mehr als 850 Unternehmen in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity.

Auch eine Sprecherin von Europa-Passage und Alstertal-Einkaufszentrum erklärte, nachdem die Läden bereits mehrere Stunden offen waren: „Es läuft richtig gut.“ Es seien sehr viele Familien da - auch aus dem Umland. Noch sei das Niveau vor der Corona-Pandemie in den beiden Einkaufszentren aber nicht erreicht: „Es ist natürlich noch nicht wie 2019, aber es entwickelt sich langsam wieder dahin“, betonte die Sprecherin. Auch die Gastronomie sei sehr voll gewesen. Moderatorin Enie van de Meiklokjes gestaltete im Alstertal-Einkaufszentrum Torten und Muffins für die Besucher. „Da wurde sehr viel Kuchen genascht“, sagte die Sprecherin.

Laut City Management passte vor allem das Wetter - es war trocken und immer wieder zeigte sich die Sonne. Denn wenn es an verkaufsoffenen Sonntagen regne, sei es eher ein Tag für die großen Einkaufszentren, meinte Engler. Aber an diesem Sonntag hätten es viele Menschen genossen, durch die Stadt zu bummeln. Bereits eine Stunde vor Öffnung der Geschäfte um 13.00 Uhr sei es sehr voll in den Straßen gewesen.

Das City Management zählte eigenen Angaben zufolge an guten verkaufsoffenen Sonntagen vor der Corona-Pandemie rund 400 000 bis 450 000 Menschen beim Einkaufsbummel. Sie sei optimistisch, dass diese Zahl wieder erreicht werden könne, sagte Engler vor Schließung der Geschäfte um 18.00 Uhr. „Die Zeichen stehen gut.“ Deutlich sei aber bereits: Die Frequenzen von November 2021 seien schon deutlich übertroffen. In der Hansestadt kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen.

Da nun die Temperaturen sinken, waren besonders Outdoor-Waren begehrt. Wintermäntel und Wollmützen seien sehr gefragt, sagte Kathrin Plate von „Faire Fritzi“ im Stadtteil Eimsbüttel. Ihr Laden sei „ziemlich voll“ gewesen. „Der verkaufsoffene Sonntag ist sehr gut gelaufen“, berichtete auch Sabine Falkenhagen vom gleichnamigen Hutgeschäft in der Hamburger Innenstadt. Der Laden sei so gut besucht gewesen wie vor der Corona-Pandemie an einem verkaufsoffenen Sonntag im November. „Es war sehr viel Bewegung.“ Viele hätten nicht nur geschaut, sondern auch gekauft. Filzhüte und Schirmmützen seien sehr gefragt. Engler berichtete, in Hinblick auf Weihnachten seien bereits viele Taschen und Beauty-Produkte gekauft worden.

Zur Aussicht auf die nächsten Wochen sagte Engler vom City Management: „Keiner weiß, wie sich diese Vorweihnachtszeit entwickeln wird im Vergleich zu vor der Pandemie.“ Die Erfahrungen der vergangenen Wochen hätten aber eine ungebrochene Nachfrage gezeigt, sagte sie. Deshalb gebe es bei den Händlern große Hoffnung für die kommende Zeit. dpa