„Hänsel und Gretel“ wird 50: Theater sucht Zeitzeugen

Teilen

Jahr für Jahr ist die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ rund um Weihnachten auf der Bühne der Staatsoper Hamburg zu sehen. Viele Erwachsene haben das Stück als Kind dort gesehen. Die Staatsoper sucht nun zum 50-jährigen Jubiläum die schönsten Erinnerungen an diese Aufführungen.

Hamburg - Seit 50 Jahren ist der Weihnachtsklassiker „Hänsel und Gretel“ schon an der Hamburger Staatsoper zu sehen - und noch immer mit dem originalen Bühnenbild. Für den 6. Dezember plant das Haus deshalb eine Jubiläumsvorstellung und sucht dafür Zeitzeugen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Wer die Märchenoper als Kind in Hamburg gesehen hat, darf gern seine emotionalen Erinnerungen schildern und per Mail schicken, teilte die Staatsoper am Donnerstag in Hamburg mit. Unter allen Einsendungen werden zehn Gewinner gezogen, die die Aufführung am Nikolaustag kostenlos besuchen können.

Wie genau die schönsten Zitate von der Staatsoper verwendet werden, war zunächst unklar. Das komme auf den Umfang und die Art der Antworten an, sagte ein Sprecher des Hauses. Denkbar sei aber eine Veröffentlichung der schönsten Erinnerungen auch in den sozialen Medien. Zuschriften sind bis zum 22. November an die Mailadresse pressestelle@staatsoper-hamburg.de möglich.

„Hänsel und Gretel“ ist eine Geschichte der Gebrüder Grimm um ein Geschwisterpaar, das von seinem Vater im Wald ausgesetzt wird und dort in einem Lebkuchenhaus auf die böse Hexe trifft. Die Märchenvertonung ist von Engelbert Humperdinck. Sie wurde 1893 erstmals in Weimar aufgeführt. dpa