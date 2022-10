Hallenhockey-EM: Hamburger Trio sagt tschüs

Teilen

Für drei Hamburger Hockeyspielerinnen wird die Hallen-Europameisterschaft vom 7. bis 11. Dezember in der Hansestadt zur Abschiedsvorstellung von der Nationalmannschaft.Bundestrainer Valentin Altenburg nominierte Janne Müller-Wieland (UHC), Franzisca Hauke (HTHC) und Lisa Altenburg (Club an der Alster) für den aus zwölf Spielerinnen bestehenden Kader.

Hamburg - „Die Idee, hier Janne, Sissy und Lisa auf internationaler Bühne zu verabschieden, gab es schon für den im Januar wegen Corona abgesagten Termin des Turniers“, sagte Altenburg am Mittwoch und betonte: „Es ist schön, dass alle drei sich die Gelegenheit jetzt nicht entgehen lassen.“

Müller-Wieland, die die DHB-Auswahl viele Jahre lang als Kapitänin angeführt hatte, sagte nach Bekanntgabe des Kaders: „Ich habe sofort nach der Nominierung in unsere Mannschaftsgruppe geschrieben, dass ich mich wie ein Kind darauf freue, noch einmal mit den Mädels zu spielen. Und das auch noch vor heimischer Kulisse in meiner Heimatstadt.“

Neben dem Trio stehen drei weitere Hamburgerinnen im DHB-Kader: Anne Schröder, Viktoria Huse und Torhüterin Mali Wichmann (alle Club an der Alster). Zur Vorbereitung nimmt die Auswahl an einem Turnier mit Bundesliga-Teams in der Hansestadt teil. dpa