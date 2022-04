Schüsse in Hamburg: Polizei findet zwei leblose Personen in Wohnung - Erste Details bekannt

Von: Jennifer Lanzinger

In Hamburg sind am Dienstagmorgen Schüsse gefallen. © Sebastian Peters

Zu einem schrecklichen Vorfall ist es nun in Hamburg im Stadtteil Altona gekommen. In einem Wohnhaus fallen Schüsse, kurz darauf entdeckt die Polizei zwei leblose Personen.

Hamburg - Was sich genau in dem Wohnhaus in Hamburg abgespielt hat, ist noch nicht eindeutig geklärt. Wie nun 24hamburg.de berichtet, wurden am Dienstagmorgen in einem Wohnhaus im Stadtteil Altona zwei leblose Personen entdeckt*. Bei den beiden Personen soll es sich um eine 22 Jahre alte Frau und einen jüngeren Mann handeln.

Wie das Portal weiter berichtet, sollen in dem Haus zuvor Schüsse gefallen sein. Eine aufmerksame Nachbarin habe demnach die Polizei verständigt. Die 22-Jährige habe zunächst noch um ihr Leben gekämpft, sei dann jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen ihren schweren Verletzungen erlegen. Der junge Mann sei bereits tot gewesen.

Wie 24hamburg.de weiter unter Berufung auf die Polizei berichtet, gehen Ermittler nicht davon aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien. Demnach sei es wahrscheinlich, dass eine der beiden Personen zunächst die andere erschossen und dann Suizid begangen haben könnte. Nun müsse geklärt werden, welche Person die Schüsse abgefeuert hat. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

HILFE BEI SUIZIDGEFAHR

Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.