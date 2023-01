Angler zieht Leichenteile aus Kanal in Hamburg – Polizei nennt erste Details

Von: Johannes Nuß

Ein Angler hat in Wilhelmsburg aus dem Ernst-August-Kanal Leichenteile gefischt. © Jonas Walzberg/dpa

Ein Angler hat in Wilhelmsburg aus dem Ernst-August-Kanal Leichenteile gefischt. Ein Polizeieinsatz dazu wurde am frühen Abend beendet. Erste Details sind bekannt.

Update von Sonntag, 15. Januar 2023, 20:33 Uhr: Grausiger Fund beim Angeln: Ein Mann hat am Sonntag eine Tüte mit Leichenteilen aus dem Ernst-August-Kanal in Hamburg gefischt. Es handele sich eindeutig um menschliche Überreste, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Angler hatte die Polizei den Angaben nach gegen 11:00 Uhr über den Fund informiert. Sofort seien Taucher und die Mordkommission angerückt, um den Kanal nach weiteren Leichenteilen abzusuchen. Der Einsatz wurde am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr beendet, wie 24hamburg.de berichtet.

Über der Fundstelle verlaufen drei Brücken. Die nächsten Häuser seien mehr als 100 Meter entfernt und nicht in Sichtweite, berichtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt sei es eine ruhige Stelle, die nicht zum Spazierengehen einlade.

Der Polizeisprecher machte zu dem Fund keine genaueren Angaben. Es sei noch unklar, ob es sich um die Überreste eines oder mehrerer Menschen handele und welchen Geschlechts. Die Mordkommission ermittelt. Weitere Informationen gebe es erst am Montag, sagte der Polizeisprecher. (dpa/jon)

Erstmeldung von Sonntag, 15. Januar 2023, 17:59 Uhr: Hamburg – Ermittler der Mordkommission der Polizei Hamburg sind aktuell in Hamburg-Wilhelmsburg im Bereich des Vogelhüttendeichs im Einsatz. Wie das Hamburger Abendblatt in seiner Online-Ausgabe unter Berufung auf den Lagedienst berichtet, hatte am Vormittag ein Angler Leichenteile aus dem Kanal gefischt und daraufhin die Polizei verständigt.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, habe der Angler zunächst einen Frauenschuh samt Knochen aus dem Wasser gezogen. Dabei soll es sich vermutlich um menschliche Knochen gehandelt haben.

Das war aber noch nicht alles: Kurz darauf zog der Angler eine Plastiktüte mit weiteren Knochenteilen aus dem Kanal, die er aber nicht an Land ziehen konnte. Weitere Angaben wurden bisher von der Polizei nicht gemacht. (jon)