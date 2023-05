Hamburg baut Hockey-Bundesstützpunkt für 14 Millionen Euro

Hamburger Teams im Viertelfinale. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die Stadt Hamburg baut einen neuen Hockey-Bundesstützpunkt. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das Projekt. Wie die Behörde für Inneres und Sport mitteilte, werden auf einer Teilfläche der bezirklichen Sportanlage am Hemmingstedter Weg im Stadtteil Groß Flottbek bis zum Jahr 2025 in drei Bauabschnitten ein neues Kunststoffrasen-Großspielfeld mit Flutlichtanlage und ein Funktionsgebäude mit Kraft- und Trainingsräumen, Seminarräumen, Umkleiden sowie Büros entstehen.

Hamburg - Eine neue Freilufthalle mit einem halbtransparenten Dach ermöglicht ein Feldhockey-Training auch im Winter, die Halle verfügt außerdem über eine Sprintbahn.

Die Baukosten liegen nach Behördenangaben bei rund 14 Millionen Euro. „Mit dem neuen hochmodernen Bundesstützpunkt schaffen wir in der Hockeymetropole Hamburg deutlich verbesserte Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Hamburg ist einer von fünf Bundesstützpunkten des Deutschen Hockey-Bundes und stellt mit etwa 20 Prozent aller Nationalspielerinnen und -spieler einen großen Teil an den Bundeskadern. Dort trainieren bis zu 50 Bundes- sowie etwa 150 Landeskaderathleten. dpa