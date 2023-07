Bombenfund in Hamburg: Polizei und Feuerwehr nennen neue Details zu Entschärfung

Von: Elias Bartl

Einsatzkräfte im Hamburger Schanzenviertel. © Elias Bartl

In Hamburg wurde eine Weltkriegsbombe gefunden und entschärft. Zuvor kam es zur Evakuierung im Schanzenviertel. Polizei und Feuerwehr nennen Details zum Einsatz.

Update, Montag, 18. Juli 2023, 7.15 Uhr: Die Bombe im Hamburger Schanzenviertel ist entschärft, der Einsatz beendet. Das teilte die Polizei auf ihrem Twitter-Kanal mit. Um 4.25 Uhr gaben die verantwortlichen Einsatzkräfte Entwarnung. Anschließend wurden alle Sperrungen aufgehoben. Die Feuerwehr Hamburg twitterte zudem um 4.32 Uhr, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Alle Sperrungen würden aufgehoben, so die Einsatzkräfte.

Die Entschärfung hatte sich laut einem Bericht des NDR als schwierig erwiesen, da die Bombe laut Angaben des Kampfmittelräumdiensts in einem rund 2,5 Meter tiefen Loch und verkehrt herum im Boden gesteckt hatte. Sie musste demnach zunächst umgelagert werden. Außerdem war der Langzeitzünder des Blindgängers in einem schlechten Zustand, hieß es. Ein erster Versuch der Entschärfung konnte nicht fortgeführt werden, es würden bestimmte Arbeitsmittel benötigt, twitterte die Polizei. Um etwa 3.45 Uhr begann der zweite Versuch - mit dem Hinweis, es könne zu einem lauten Knall kommen. Schließlich gelang die Entschärfung.

Am Montag (17. Juli) waren rund 5000 Menschen im Schanzenviertel evakuiert worden. Die Bombe war in der Bartelstraße entdeckt worden.

Weltkriegsbombe in Hamburg gefunden: Evakuierung eingeleitet

Update, Montag, 17. Juli 2023, 20:55 Uhr: Das Schanzenviertel in Hamburg wird weiter aufgrund des Bombenfundes evakuiert. „Unsere Evakuierungsmaßnahmen dauern an“, erklärt die Polizei auf Twitter. „Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr selbstständig den Sperrradius verlasst und den Anweisungen unserer Kollegen folgt.“ Von der Evakuierung betroffen ist unter anderem auch das Restaurant „Bullerei“ von Tim Mälzer. In einem Instagram-Post bittet er aufgrund der Situation um Verständnis bei seinen Gästen.

Bombenfund in Hamburg: Rund 5000 Menschen müssen aus der Sperrzone raus

Update, Montag, 17. Juli 2023, 20:05 Uhr: Im Schanzenviertel in Hamburg sind die Vorbereitungen für die Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg angelaufen. Die komplette Räumung in einem Sperrradius von 300 Metern sei eingeleitet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. In dem Bereich seien etwa 5000 Menschen gemeldet, die ihre Wohnungen verlassen müssten. Auch die Rote Flora liegt im Sperrgebiet. Wann die Entschärfung der 500-Pfund-Bombe beginnen könne, sei noch nicht absehbar.

Update, Montag, 17. Juli 2023, 18:15 Uhr: Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in der Sternschanze in Hamburg, laufen die Vorbereitungen zur Entschärfung auf Hochtouren. Wie die Polizei Hamburg mitteilt, seien Sperrungen vom Kampfmittelräumdienst festgelegt worden. Im Radius von 300 Metern sei alles gesperrt. Zudem gelte ein Warnradius von 500 Metern. Außerdem sei der Luftraum über dem Fundort bis zu einer Höhe von 1000 Metern gesperrt, so die Beamten auf Twitter. Der Sperrradius muss verlassen werden, im Warnradius dürfe die Wohnung nicht mehr verlassen werden

Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich bei dem Fund um eine britische Fliegerbombe. Die anliegende Bartelsstraße sowie die Susannenstraße werden zurzeit evakuiert.

Die Polizei hat die Bartelsstraße abgesperrt. Erste Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. © Elias Bartl

Für den Einsatz in der Sternschanze wurde laut Polizeiinformationen zudem ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Telefonnummer 040 4286 51609 zu erreichen.

500 Pfund schwere Weltkriegsbombe in der Sternschanze gefunden: Entschärfung in Vorbereitung

Erstmeldung, Montag, 17. Juli 2023, 16:33 Uhr: Hamburg – Bei Bauarbeiten in der Sternschanze wurde eine 500-Pfund-Fliegerbombe gefunden, wie die Polizei bestätigte. Aus diesem Grund hat die Polizei begonnen, die Bartelstraße zu räumen. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sind vor Ort, um die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Der Bombenfund hat auch Auswirkungen auf den S-Bahnverkehr. Der Betrieb über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße wurde vorübergehend eingestellt. Die Linien S11, S21, S2 und S31 werden stattdessen über die Stationen Jungfernstieg und Landungsbrücken umgeleitet, wie die S-Bahn via Twitter mitteilte.