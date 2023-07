Jetzt auch in Hamburg: Klimaaktivisten blockieren Hamburger Verkehr

Von: Sebastian Peters

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren den Straßenverkehr in Hamburg. © Tabea Maria Bartl

Die Letzte Generation blockiert in Hamburg eine Hauptverkehrsader. Aktivisten haben sich am Freitag gegen 15:20 Uhr auf die Fruchtallee geklebt.

Hamburg – Nun auch in Hamburg. Die Aktivisten der Letzten Generation blockieren derzeit eine Hauptverkehrsader in der Innenstadt. Klimaaktivisten, die am Freitag bereits durch mehrere Blockaden in ganz Deutschland für Schlagzeilen sorgten, sind nun auch in der Hansestadt Hamburg aktiv.

Fruchtallee in Hamburg gesperrt – Klimaaktivisten blockieren Straßenverkehr

Mehrere Personen haben sich auf der Fruchtallee versammelt und stoppten den Verkehr auf Höhe des Doormannsweg. Bereits wenige Augenblicke später rückten Einsatzkräfte der Polizei Hamburg an und sicherten die nicht angemeldete Versammlung ab.

Wie viele Klimaaktivisten auf der Straße festgeklebt sind, ist noch nicht abschließend bekannt. Aufgrund der Erfahrung aus der Vergangenheit ist aber davon auszugehen, dass einige Aktivsten sich auf der Straße fixiert haben. Bereits zum Ferienstart blockierten Klimaaktivisten den Flughafen Hamburg und sorgten damit für einige Flugausfälle.

Stau in der Stadt verschlimmert – Hamburg Triathlon und Klima-Aktivisten legen Hamburg lahm

Die Klima-Blockade sorgt nun zusätzlich für Stau in der Innenstadt. Bereits zuvor hat der Hamburg Triathlon mit seinen dutzenden Sperrungen den Verkehr in der Innenstadt und rund um die Alster nahezu lahmgelegt.