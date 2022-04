Hamburg liegt bei Privatauto-Dichte unter Bundesschnitt

Die Dichte privater Autos liegt in Hamburg deutlich unter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Das zeigen aktuelle Zahlen. Nur in einem Bundesland ist der Wert noch niedriger.

Hamburg - Auf 1000 Hamburgerinnen und Hamburger sind im vergangenen Jahr statistisch 352 private Autos entfallen. Damit lag die Privat-Pkw-Dichte der Hansestadt deutlich unter dem Bundesschnitt von 521 Autos je 1000 Einwohner, wie aus Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur auf Basis aktueller Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Weniger private Wagen auf 1000 Einwohner gab es nur in Berlin (293). Der Bundesschnitt lag bei 521 privaten Fahrzeugen je 1000 Einwohner. Den höchsten Wert gab es im Saarland. Zum Stichtag am 1. Januar entfielen dort auf 1000 Einwohner 608 Privatwagen.

Die Daten zeigen ein deutliches Gefälle zwischen größeren Städten und Land. Während am oberen Ende der Skala nur Kreise und Landkreise vorkommen, sind es am anderen Ende nur Städte. Unter den 15 größten Städten Deutschlands finden sich die höchsten Werte in Dortmund mit 458, Hannover (456) und Essen (439). Auf Firmen zugelassene Fahrzeuge wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt. dpa