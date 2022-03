Hamburg: Mehr Lockerungen der Corona-Regeln treten in Kraft

Teilen

Ein Lastschiff fährt an der Elbphilharmonie vorbei. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg lockert die Corona-Regeln. In geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen genügt nun eine FFP2-Maske. Das 2G-plus-Modell entfällt. Aufgehoben ist nun auch das Alkoholkonsumverbot an öffentlichen Orten.

Hamburg - Angesichts sinkender Inzidenzen treten am Freitag in Hamburg weitere Lockerungen bei den Corona-Auflagen in Kraft. So müssen laut Eindämmungsverordnung unter anderem in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen nur noch FFP2-Masken getragen werden. Das bislang geltende 2G-plus-Zugangsmodell entfällt. In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport in geschlossenen Räumen gilt nun das 3G-Zugangsmodell. Damit haben auch wieder Ungeimpfte mit einem negativen Corona-Test Zutritt. Sie waren seit dem 20. November 2021 weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Entsprechend den jüngsten Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz kann ebenfalls seit Freitag unter anderem in Musikclubs und Diskotheken wieder ohne Maske getanzt werden. Bis zum geplanten Auslaufen aller Corona-Maßnahmen am 20. März gelte dort aber weiter das 2G-plus-Modell. Das bislang geltende Alkoholkonsumverbot an öffentlichen Orten ist aufgehoben. Abstandsgebote sowie Gruppenbegrenzungen entfallen.

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 640,6 an - nach 630,4 am Mittwoch und 833,3 vor einer Woche. Sie weist jedoch weiter darauf hin, dass sich Meldungen aufgrund der hohen Fallzahlen verzögern könnten. Deshalb liege die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz wohl höher.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 2760 neue Fälle gemeldet. Am Mittwoch waren es 2310, vor einer Woche 2566. Damit haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 356 023 Menschen infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten davon etwa 277.000 als genesen. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen stieg um 5 auf 2307. dpa