Bluttat in Hamburg: Junge Frau schwebt nach Messerangriff an Bushaltestelle in Lebensgefahr

Von: Marcus Giebel

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

In Hamburg ist am frühen Donnerstagmorgen eine junge Frau von einem Mann angegriffen worden. Der Täter zückte ein Messer, das Opfer schwebt nach der Attacke in Lebensgefahr.

München - Eine junge Frau kämpft in einem Hamburger Krankenhaus um ihr Leben. Wie verschiedene Medien berichten, war sie am frühen Donnerstagmorgen von einem Mann mit einem Messer attackiert worden. Dieser habe mehrmals auf das Opfer eingestochen. Die Polizei spricht von „diversen Stichverletzungen“. Die Tat ereignete sich demnach an einer Bushaltestelle nahe des Bahnhofs Mümmelmannsberg im Stadtteil Billstedt.

Offenbar wollte die Frau gerade in einen Bus steigen, als der Täter angriff. Wie die Mopo berichtet, habe sich der Mann den ersten Ermittlungen zufolge von hinten genähert und unvermittelt das Messer gezückt. Die Frau sei schwer verletzt und unter Wiederbelebungsmaßnahmen in eine Klinik gefahren worden. Dort musste sie notoperiert werden. Demnach schwebe sie in akuter Lebensgefahr.

Messerangriff auf Frau in Hamburg: Täter soll Sonnenbrille und Mundschutz getragen haben

Der Täter sei sofort geflohen. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Mit einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und einem Hubschrauber werde das Gebiet rund um den Tatort weiträumig abgesucht. Offenbar trug der Mann eine Sonnenbrille und einen Mundschutz.



Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, im Raum stehe der Verdacht des versuchten Mordes. Laut Mopo vermutet die Polizei, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe. Offiziell heißt es dazu, die Hintergründe seien unklar. (mg)