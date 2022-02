Messerattacke in Hamburg: Blutender Mann vor Einkaufszentrum gefunden – Täter auf der Flucht

Teilen

Vor einem Einkaufszentrum in Hamburg wurde ein blutender Mann gefunden. Die Mordkommission ermittelt. © Jonas Walzberg/dpa

Vor einem Einkaufszentrum in Hamburg wurde ein schwerverletzter Mann gefunden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter ist noch flüchtig.

Hamburg - Am frühen Samstagabend kam es zu einer Messerattacke in Hamburg-Harburg. Kurz nach 18 Uhr wurde ein Mann vor dem Einkaufszentrum Phoenix Center schwer verletzt. Er musste direkt ins Krankenhaus gefahren werden, berichtet die Hamburger Morgenpost.

Auch die Polizei spricht von einer Messerattacke, bei der ein Mann „nicht unerheblich“ verletzt worden sei. Sie sei alarmiert worden und habe vor einem Einkaufszentrum einen blutenden Mann mit Stichverletzungen gefunden. Der Verletzte werde im Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Zum Alter des Mannes lagen ihm demnach zunächst keine Informationen vor. Ebenso wenig wie zum Zustand des Verletzten.

Messerattacke in Hamburg: Der Täter ist auf der Flucht - Polizei im Unklaren über Anzahl der Täter

Nach der Messerattacke in Harburg laufen die Ermittlungen. Die Tat wiegt offenbar so schwer, dass auch die Mordkommission beteiligt ist, wie der Sprecher der Polizei mitteilte. Der Täter sei auf der Flucht. Es sei nicht gänzlich auszuschließen, dass es mehrere Täter gegeben habe. Die Polizei, die aktuell immer wieder selbst Angriffen ausgesetzt ist, war am Samstagabend mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ende des letzten Jahres hatte es in Bayern eine Messerattacke gegeben. In einem ICE stach ein Mann wahllos auf Fahrgäste ein. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen fassen. (chd/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.