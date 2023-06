Hamburg Sea Devils unterliegen Rhein Fire vor Rekordkulisse

Teilen

Rhein Fires Daniel Rennich (r) und Hamburgs Ambroise Mati (M) kämpfen um den Ball. © Marcus Brandt/dpa

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football ihr Premieren-Heimspiel im Volksparkstadion verloren. Vor der Liga-Rekordkulisse von 32.500 Zuschauern unterlag die Auswahl von Cheftrainer Charles Jones den Rhein Fire aus Düsseldorf am Sonntag mit 22:27 (9:14). Für die Hanseaten war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel der Saison.

Hamburg - Den Gästen war der bessere Start in die Partie gelungen. Patrick Poetsch per Touchdown und Sebastian van Santen sorgten für die 7:0-Führung. Von diesem Zeitpunkt an liefen die Hanseaten permanent einem Rückstand hinterher. Zwar wahrten die Devils dank des Fieldgoals von Eric Schlomm sowie dem Touchdown von Jean-Claude Madin Cerezo und dem Extrapunkt von Schlomm vor der Pause noch die Chance auf den Sieg, hatten dann aber in der zweiten Halbzeit lange Zeit Probleme, offensiv Akzente zu setzen.

Schließlich unterlief Quarterback Preston Haire auch noch ein Fehlpass. Omari Williams fing das Ei ab und trug es nach einem 80-Yard-Lauf zum zwischenzeitlichen 27:9 in der Endzone der Hamburger. Zwei weitere Touchdowns von Madin Cerezo sowie Malik Stanley im Schlussabschnitt reichten den Devils nicht mehr, um die Niederlage noch abzuwenden. dpa