Hamburg setzt auf Thema Kulinarik: Neues Festival startet

Hamburg Tourismus Geschäftsführer Michael Otremba. © Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

Hamburg will zeigen, was die Stadt beim Thema Kulinarik zu bieten hat. Ein neues Festival stellt deshalb ab Donnerstag die Vielfalt des Angebots vor - ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das über die ganze Hansestadt verteilte Programm ist kunterbunt.

Hamburg - Hamburg will stärker auf das Thema Kulinarik setzen und startet ein neues Festival. Beim „Open Mouth - Hamburg Food Festival“ sind nach Angaben von Hamburg Touristik vom 14. bis 18. September zahlreiche Programmpunkte an unterschiedlichen Orten der Hansestadt mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit geplant. Das Festival will die Vielfalt des gastronomischen Angebots und Produkte lokaler Erzeuger in den Mittelpunkt stellen. Führungen und Vorträge geben Einblicke in Betriebe und Küchen. Gastronomische Veranstaltungen, Workshops und Musik sind geplant.

Innerhalb weniger Monate sei es gelungen, mehr als 150 Gastrobetriebe, Produzenten, Hotels, Brauereien, Winzer oder Touranbieter für diese Idee zu begeistern, teilte Hamburg Tourismus mit. Das Festival solle in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

„Hamburg bietet eine bemerkenswerte Vielfalt an Gastronomiekonzepten gepaart mit einzigartigen Locations“, sagte Michael Otremba, Geschäftsführer von Hamburg Tourismus. „Mit dem Open Mouth Food Festival setzen wir einen Impuls für eine qualitätsorientierte und nachhaltige Tourismusentwicklung, die lokale Wertschöpfungsketten und Netzwerke stärkt.“

Das Open Mouth ist laut Hamburg Tourismus kein klassisches Festival auf einem Gelände. Neben dem Areal im Oberhafenquartier werden unterschiedliche Food-Locations Teil des Programms sein. Kulinarische Barkassenfahrt, Weinseminar, Käseverkostung oder mit Familien gemeinsam einen riesigen Salat herstellen - das alles ist möglich. Auch im „foodlab“ geht es um gesunde Ernährung.

Die Hamburg Beer Week vom 13. bis 18. September wird mit mehr als 30 Brauereien 2023 erstmals unter dem Dach des Open Mouth Festivals stattfinden. Ebenso das Green Food Festival am 16. und 17. September, unter anderem mit einem Genussmarkt im Oberhafen. Ein Teil der Veranstaltungen ist nur mit Ticket zugänglich, einige sind bereits ausgebucht. dpa