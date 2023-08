Hamburg startet mit Schülerrekord ins neue Schuljahr

Teilen

Eine Schülerin nimmt am Unterricht teil. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach sechs Wochen Sommerferien startet Hamburg am Donnerstag erneut mit einem Schülerrekord ins neue Schuljahr. Insgesamt werden an den 469 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt 270.440 Schülerinnen und Schüler erwartet - 10.130 mehr als im vergangenen Schuljahr, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte. Allein die ersten Klassen starteten mit etwa 17 900 Kindern.

Hamburg - Das seien rund 700 mehr als im vorangegangenen Schuljahr.

Die Zahl der Lehrkräfte sowie der Pädagoginnen und Pädagogen steige um 631 auf 17.984. Wesentliche Gründe für den weiteren Anstieg der Schülerzahlen seien neben dem Geburtenzuwachs und dem allgemeinen Zuzug nach Hamburg die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. So besuchten den Angaben zufolge bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres mehr als 8200 ukrainische Kinder und Jugendliche Hamburger Schulen. dpa