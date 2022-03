Hamburg: Straftäter konnte zum dritten Mal bei Freigang fliehen - jetzt ist er zurück in der JVA

Teilen

Das Hauptportal der JVA Hamburg-Fuhlsbüttel: Während eines Freigangs konnte ein Straftäter flüchten. © picture alliance/dpa | Axel Heimken

Ein Straftäter, der vor einer Woche bei einem Freigang geflohen war, ist zur JVA Hamburg zurückgekehrt. Die Polizei hatte zuvor vergeblich nach dem Mann gesucht.

Hamburg - Vor einer Woche war ein Mann während eines begleiteten Ausgangs aus der Sicherheitsverwahrung geflohen, jetzt ist er wieder aufgetaucht. Der 53-Jährige kehrte am Freitag zur Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel in Hamburg zurück.

Er sei am Freitagabend an der Tür der JVA erschienen und habe sich gestellt, teilte die Hamburger Behörde für Justiz und Verbraucherschutz mit.

Der Mann, der 2008 unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung zu fünfeinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden war, war bereits zum dritten Mal entkommen. Spektakulär verlief die Flucht eines Gefangenen aus der Münchner JVA Stadelheim.

Straftäter flüchtet bei Freigang in Hamburg - Tagelange Fahndung erfolglos

Am Freitag vor einer Woche hatte sich der Insasse mit einem Polizeibeamten für mehrere Stunden außerhalb der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel aufhalten dürfen. Auf dem Rückweg in die JVA hatte er sich dann abgesetzt und entkam. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Bis zuletzt suchte die Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Straftäter. Am Mittwochabend vermuteten die Einsatzkräfte den Gesuchten in einem Auto. „Das Auto, in dem die Einsatzkräfte einen gesuchten Straftäter vermuteten, war am Mittwochabend vor der Funkstreifenwagenbesatzung geflüchtet und kurze Zeit später verlassen in der Hollestraße aufgefunden worden“, hatte ein Polizeisprecher am Donnerstag gesagt. Der Mann konnte nicht mehr angetroffen werden.

Mann flüchtete zuvor bereits zweimal aus JVA Hamburg

Jetzt ist der 53-Jährige von sich aus zurückgekehrt. Nach Angaben der Hamburger Innenbehörde war der Mann bereits 2017 und 2021 bei einem seiner Freigänge, die Teil der Resozialisierung sind, geflohen. Die Lockerungen dienen der Vorbereitung der Entlassung, damit soll das straffreie Leben in Freiheit erprobt werden.

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Wenn das jedoch nicht gelingt, dauert der Prozess entsprechend länger. „Die Flucht wird bei zukünftigen Entscheidungen betreffend Vollzugslockerungen berücksichtigt werden“, hatte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wenige Tage nach der dritten Flucht des Mannes gesagt. In Münster flüchtete ein verurteilter Mörder kurz vor dem Haftantritt - doch er wurde wenige Tage später gefasst. (mt/dpa)