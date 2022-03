Hamburg-Towers-Coach: Gegen Ludwigsburg kühlen Kopf bewahren

Für die Hamburg Towers steht am Samstag (18.00 Uhr) ein wohl wegweisendes Bundesliga-Spiel an. Um nicht weiter an Boden auf die Playoff-Plätze zu verlieren, steht der Tabellen-Neunte in der Partie gegen die fünftplatzierten MHP Riesen Ludwigsburg in der Inselparkhalle unter Erfolgsdruck. „Ludwigsburg verteidigt gerade in den ersten Sekunden eines Angriffs immer sehr aggressiv, darauf müssen wir aufpassen“, warnte Coach Pedro Calles.

Hamburg - Beide Teams sind top darin, Ballverluste beim Gegner zu provozieren. „Je mehr wir den Ball in den Händen halten, desto mehr Chancen haben sie, uns den Ball wegzunehmen“, meinte Calles. Man müsse daher kühlen Kopf bewahren und sich auf Details fokussieren. „Diese werden am Ende den Unterschied ausmachen“, glaubt der spanische Coach der Hanseaten. Maik Kotsar mahnte Ruhe und die richtige Mischung aus Aggressivität und überlegten Aktionen an. „Es bringt nichts, wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen“, betonte der Center. dpa