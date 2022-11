Hamburg Towers fordern Spitzenreiter Bonn

Teilen

Hamburgs Trainer Raoul Korner gestikuliert an der Seitenlinie. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Für die Veolia Towers Hamburg steht die nächste große Bewährungsprobe in der Basketball-Bundesliga auf dem Programm. Am Samstag (18.00 Uhr) ist Tabellenführer Telekom Baskets Bonn zu Gast in der Halle in Hamburg-Wilhelmsburg. Damit haben die Hanseaten nach sieben Spieltagen bereits gegen alle Playoff-Halbfinalisten der vergangenen Saison gespielt. Höhepunkt dabei war ein Heimsieg gegen den FC Bayern.

Hamburg - „Bonn hat den Vorteil, dass es sich mehr oder weniger zwei Wochen ungestört auf das Spiel vorbereiten konnte - was uns nicht ganz vergönnt war“, sagte Towers-Trainer Raoul Korner. Die Profis Lukas Meisner und Jonas Wohlfarth-Bottermann sowie Ziga Samar waren mit der DBB-Auswahl beziehungsweise Sloweniens Nationalteam in der WM-Qualifikation unterwegs. Korner hatte dem Rest der Mannschaft daher nach dem Punktspiel in Ludwigsburg vor knapp zwei Wochen dreieinhalb Tage Urlaub gegönnt. „Ich glaube, dass die Pause denjenigen, die sie hatten, gutgetan hat. Man hat hinten heraus gemerkt, dass das von der Energie und den kleinen Wehwehchen notwendig war.“

Für Korner sind die Gäste „ein Top-3-Team“ der Liga, weshalb seine Mannschaft ein sehr gutes Spiel machen müsse, um zu gewinnen. Einen Tipp wollte der Österreicher aber nicht wagen. „Als Trainer sollte man keine Bauchgefühle haben, sonst bekommt man ein Magengeschwür“, meinte er. dpa