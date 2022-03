Hamburg Towers: Nächster Dämpfer im Kampf um Playoffs

Die Playoffs in der Basketball-Bundesliga rücken für die Hamburg Towers in immer weitere Ferne. Zwar bleiben die Hanseaten nach der 75:79 (39:34)-Niederlage am Samstag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg vor 2160 Zuschauern in der Inselparkhalle Neunter, liegen zehn Spieltage vor Schluss aber schon sechs Punkte hinter dem aktuellen Tabellenachten Crailsheim zurück.

Hamburg - In der umkämpften Partie hatten die Hanseaten nach einem schwachen Start dank eines 13:0-Laufes die Führung übernommen. Die Gäste wiederum sorgten dann mit einer 11:0-Serie im Schlussviertel für die Entscheidung. Daran hatte vor allem der Ludwigsburger Jordan Hulls mit drei Dreiern großen Anteil. Dementsprechend fiel das Fazit von Towers-Coach Pedro Calles aus. „Wir hatten im vierten Viertel Probleme, den Ball in den Korb zu bekommen. Letztendlich waren die drei Dreier in Serie in den letzten Minuten von Ludwigsburg die entscheidenden“, sagte der Spanier.

Am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr) geht es für die Towers beim starken Aufsteiger Niners Chemnitz weiter. Verzichten müssen die Towers dort allerdings auf Zach Brown, der sich im Training eine Fußverletzung zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt. dpa