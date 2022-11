Hamburger CDU gibt sich mit Grundsatzprogramm kämpferisch

Christoph Ploß, Vorsitzender der CDU Hamburg. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mit Attacken auf den rot-grünen Senat und die Ampel-Koalition in Berlin hat die Hamburger CDU am Dienstagabend einen Parteitag zur Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms begonnen. Der Landesvorsitzende Christoph Ploß griff die Bundesregierung wegen des geplanten Bürgergeldes scharf an. Leistung müsse sich lohnen. „Und gerade die hart arbeitenden Steuerzahler in Deutschland erwarten, dass mit Steuergeld gut umgegangen wird“, sagt er vor dem Landesausschuss im Campus Steilshoop.

Hamburg - Mit der CDU sei das Bürgergeld deshalb nicht zu machen.

Bürgerschaftsfraktionschef Dennis Thering warf dem Senat vor, ideenlos und zerstritten zu sein. Immer mehr Menschen in Hamburg seien mit der rot-grünen Regierung unzufrieden. „Der Senat hat seinen Zenit längst überschritten und bei der Ampel in Berlin ist die Sonne nie aufgegangen“, sagte Thering.

Mit dem neuen Grundsatzprogramm will sich die Hamburger CDU nach zuletzt sinkenden Zustimmungswerten bei Wahlen inhaltlich neu aufstellen. Dazu lag den Mitgliedern ein 31-seitiger Antrag des Landesvorstandes vor, der die Ergebnisse eines seit Jahresbeginn auf breiter Basis laufenden Programmprozesses zusammenfasst. Die CDU betont darin ihre konservativen, liberalen und christlich-sozialen Wurzeln.

Er sei sicher, dass das Grundsatzprogramm der Startschuss „für eine sehr erfolgreiche Zeit für die CDU bis zu dem wichtigen Wahljahr 2025“ ist, sagte Ploß. 2025 findet in Hamburg die nächste Bürgerschaftswahl statt. dpa