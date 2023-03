Hamburger Flughafen erwartet massive Auswirkung durch Streik

Teilen

Menschenleer ist das Terminal 1 am Flughafen Hamburg bei einem Verdi-Warnstreik im Februar. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa/Archiv

Der Hamburger Flughafen erwartet durch den angekündigten großen Warnstreik am Montag weitreichende Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Aktuell wird die Lage noch bewertet, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Der Flughafen bitte aber alle Passagiere, die am Montag einen Flug von oder nach Hamburg geplant haben, sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren.

Hamburg - Am Hamburg Airport sind für Montag insgesamt rund 299 Flüge (147 Abflüge und 152 Ankünfte) mit über 35.000 Passagieren geplant.

Eine Pressesprecherin sagte, zum bereits vierten Mal innerhalb kürzester Zeit rufe die Gewerkschaft Verdi die unterschiedlichsten Beschäftigten am Hamburger Flughafen zum Streik auf. Sie sorge damit voraussichtlich wieder für massive Einschränkungen für Zehntausende Reisende. „Dieser Streik wird erneut ganz bewusst auf dem Rücken der Hamburger Passagiere ausgetragen - dass das Verständnis aller Unbeteiligten dafür sinkt, können wir gut nachvollziehen.“ dpa