Hamburger Grünen-Fraktion: Starke Gewerkschaften sind nötig

Teilen

Zum Tag der Arbeit hat die Fraktion der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft die Bedeutung starker Gewerkschaften betont. Das Gleiche gelte für die betriebliche Mitbestimmung. „Betriebs- und Personalräte kennen ihre Unternehmen oft am besten, wollen Arbeitsplätze schützen und eine sichere Zukunft für alle Beschäftigten gewährleisten“, teilte die Fraktionssprecherin für den Arbeitsmarkt, Filiz Demirel, am Montag mit.

Hamburg - Gerade jetzt sei es von unschätzbarem Wert, dass Arbeitnehmer gut von ihrer Arbeit leben könnten. Der akute Fachkräftemangel dürfe nicht zu einer noch stärkeren Belastung der Beschäftigten führen. „Deshalb fordern wir konsequenten Schutz vor Überlastung und würdige Arbeitsbedingungen.“ dpa