Hamburger Hafen gewinnt Disney für Kreuzfahrtanlauf 2024

Schiffe im Hamburger Hafen. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Der Hamburger Hafen hat den Disney-Konzern als neuen Kreuzfahrtkunden an Land gezogen. In der Saison 2024 wird die Disney Cruise Line, eine Tochter des US-Unterhaltungsriesen, zu Gast im größten deutschen Seehafen sein. „Am 3. September 2024 wird die Disney Dream im Rahmen ihrer siebentägigen Reise zu den Britischen Inseln erstmals den Hamburger Hafen anlaufen“, teilte die Cruise Gate Hamburg GmbH (CGH) am Dienstag mit.

Hamburg - Die CGH-Geschäftsführung hatte Disney während der Branchenkonferenz Seatrade Cruise Global im März in Florida gewinnen können.

Disney ist aktuell mit fünf Schiffen auf den Weltmeeren unterwegs, deren drei jüngste, darunter die 340 Meter lange „Disney Dream“, auf der auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierten Meyer-Werft in Papenburg gebaut wurden. Ende März war dort der Neubau noch eines Disney-Schiffes auf Kiel gelegt worden, ein weiteres steht bei Meyer im Auftragsbuch. Außerdem hatte der Disney-Konzern Ende 2022 das bisher unter dem Namen „Global Dream“ bekannte Kreuzfahrtschiff der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar gekauft. Die Disney Cruise Line will das Schiff nach früheren Angaben am MV-Werften-Standort Wismar unter ihrer Regie von Experten der Meyer Werft fertigbauen lassen. dpa