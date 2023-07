Macheten, Messer und ein Beil: Bundespolizei zieht Mann mit Koffer voller Waffen aus dem Verkehr

Wohngemeinschaft

Zitat: Der Mann war der Polizei bereits bekannt und gilt als gewaltbereit. Aus diesem Grund wurde seine Wohnung in Hamburg-Hausbruch mit einem Großaufgebot am Sonntagmorgen durchsucht. Bei den Kontrollen waren 120 Polizeibeamte im Einsatz, es wurden insgesamt 650 Personen kontrolliert.

Um eine Wohnung zu durchsuchen braucht man 120 Polizeibeamte?

OK

In dieser einen Wohnung trifft man mindestens 650 Leute an?

OK

Die "Wohnung" hätte ich gerne einmal gesehen oder erklärt bekommen.