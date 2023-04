Hamburger Judo-Team rettet Remis gegen Walheim

Remis im ersten Heimkampf gegen Walheim. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Das Hamburger Judo-Team hat in der Bundesliga am zweiten Kampftag den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Der Zweite der vergangenen Saison trennte sich am Samstag vor heimischen Publikum mit 7:7 vom TSV Hertha Walheim.

Hamburg - Lasse Schriever und Gela Zaalishvili verhinderten dabei in den beiden letzten Kämpfen mit ihren Siegen eine Niederlage der Gastgeber. Trotz des Remis haben die Hanseaten die Tabellenführung in der Nordgruppe übernommen.

„Wir sind dennoch vom Ergebnis ein wenig enttäuscht, weil wir trotz des starken Gegners einige Punkte knapp, verletzungsbedingt oder durch eine Disqualifizierung nicht holen konnten“, sagte Präsident Rainer Ganschow, räumte aber ein: „Die Gegner haben heute den einen Punkt verdient.“ dpa