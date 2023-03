Hamburger Judo-Team startet mit knappem Sieg in die Saison

Judo. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Das Hamburger Judo-Team ist mit dem erhofften Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Der deutsche Vizemeister kam am Samstag in seinem Auftaktduell beim Remscheider TV zu einem 8:6-Erfolg. „Wie erwartet, gab es ein Match auf Augenhöhe“, sagte HJT-Präsident Rainer Ganschow nach dem Auftritt des viermaligen Champions bei dem seiner Meinung nach stärksten Konkurrenten der Nordgruppe.

Hamburg - Besonders Lob zollte er Wladimir Achalkasi, der in der Klasse bis 90 Kilogramm zweimal gegen den starken Niederländer Jesper Smink punktete, darunter im entscheidenden 14. Duell. Ganschow: „Er ist der Held des Tages.“ dpa