Hamburger Polizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer verhaftet. Der 28-Jährige stehe im Verdacht, im Frühjahr 2020 mit insgesamt über 60 Kilogramm Marihuana, rund einem Kilogramm Amphetaminen und über 100 Gramm Kokain gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Entschlüsselung des häufig von Kriminellen genutzten, inzwischen aber abgeschalteten Nachrichtendienstes Encrochat habe auf seine Spur geführt.

Hamburg - Ein zuvor von der Staatsanwaltschaft erwirkter Haftbefehl sei am Dienstag vollstreckt worden. Zudem wurden den Angaben zufolge die Wohnung des Mannes in Wilhelmsburg und weitere Räumlichkeiten in Borgfelde durchsucht. Dabei seien weitere Drogen, 3600 Euro Bargeld und zwei Luxusuhren sichergestellt worden. dpa