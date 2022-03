Hamburger Senat sieht Hotspot gerechtfertigt

Marcel Schweitzer, Sprecher des Senats von Hamburg, spricht. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Der rot-grüne Hamburger Senat sieht den am Mittwoch in der Bürgerschaft geplanten Hotspot-Beschluss zur Verlängerung der Corona-Maßnahmen durch steigende Infektionszahlen gerechtfertigt. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens, sagte Sprecher Marcel Schweitzer am Dienstag nach der Senatssitzung. Die Zahlen führten „mit einer zeitlichen Verzögerung zu höheren Aufnahmen in den Kliniken“.

Hamburg - Dabei sei es „unerheblich, ob ein Patient mit oder wegen Corona ins Krankenhaus gebracht wird“.

Zum einen müssten auch bei infizierten Patienten, die wegen anderer Beschwerden behandelt würden, aufwendige Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zum anderen führe das steigende Infektionsgeschehen zu einem höheren Krankenstand beim Klinikpersonal, „der sich auch auf die Kapazitäten in den Krankenhäusern auswirken wird.“

Ohne eine Beibehaltung der Basisschutzmaßnahmen sei damit zu rechnen, „dass sich diese Infektionsdynamik weiter verstärkt und sich eine Überbelastung in den Krankenhäusern einstellt“, sagte Schweitzer. Deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln. „Die Hamburgische Bürgerschaft geht da einen guten Schritt voran.“

Den Angeordneten liegt bei ihrer Sitzung am Mittwoch ein Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen vor. Er sieht die Fortführung der Maskenpflicht in Innenräumen und im Einzelhandel sowie Maßnahmen für besonders zu schützende Einrichtungen für weitere vier Wochen vor. Auch die Beibehaltung der 2G-plus-Regel für Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem negativen Test bei Tanzveranstaltungen soll beibehalten werden. In den Schulen soll die Maskenpflicht ebenfalls generell weiter gelten, allerdings sollen Schüler und Lehrer die Masken an ihren Arbeitsplätzen im Unterricht abnehmen dürfen.

FDP und AfD haben angekündigt, vor dem Verwaltungsgericht zu klagen, sollte die Hotspot-Regelung beschlossen werden. dpa