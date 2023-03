Hamburger Sozialsenatorin besucht neue Flüchtlingsunterkunft

Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz und Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) besichtigen einen eingerichteten Wohnraum. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

Die Hamburger Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) und der Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz haben eine neue Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine besucht. Nach einer Begrüßung zusammen mit dem Unternehmen Fördern & Wohnen, welches die Unterkunft angemietet hat, gab es eine Tour über das Gelände in der City Nord, wie der Sprecher der Sozialbehörde am Montag mitteilte.

Hamburg - Die Sozialsenatorin und der Bezirksamtsleiter konnten demnach die Zimmer, Sanitäranlagen und die Turnhalle anschauen.

Ab April sollen die ersten 200 Schutzsuchenden aus der Ukraine in die Unterkunft ziehen. Schrittweise sollen dann bis zu 900 Menschen in die frühere Postbankzentrale ziehen. Im Bedarfsfall könnten bis zu 1560 Plätze geschaffen werden. Derzeit wird das sechsstöckige Gebäude noch fertig umgebaut. In der ehemaligen Kantine soll zum Beispiel die Essensversorgung durch ein Catering-Unternehmen stattfinden. Zusätzlich werden mit Containern Sanitäranlagen aufgebaut. dpa