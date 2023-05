Hamburger SV setzt gegen Regensburg auf die eigenen Stärken

Hamburgs Trainer Tim Walter freut sich vor dem Spiel. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Mit einem Sieg in Regensburg will der HSV seine Aufstiegsambitionen untermauern. Im Spiel gegen die abstiegsbedrohten Oberpfälzer „herrscht kein Platz für Zweifel“, sagt Trainer Tim Walter.

Hamburg - Fußball-Zweitligist Hamburger SV will auch im Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg auf seine eigene Stärke setzen. „Für Zweifel herrscht definitiv kein Platz“, sagte Trainer Tim Walter. „Wir beschäftigen uns nur mit positiven Dingen.“ Mit einem Sieg am drittletzten Spieltag würden die drittplatzierten Hamburger (57 Punkte) den Druck auf den Zweiten aus Heidenheim (61) aufrechterhalten. Die Heidenheimer spielen zeitgleich beim SC Paderborn.

Die akut abstiegsbedrohten Oberpfälzer hatten in dieser Woche Trainer Mersad Selimbegovic freigestellt und dafür Joe Enochs geholt. Mit dem HSV hat der 51-jährige US-Amerikaner gute Erfahrungen gemacht. Im August 2017 warf er als Trainer des damaligen und aktuellen Drittligisten VfL Osnabrück die Hanseaten mit einem 3:1 in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal.

Verzichten müssen die Hamburger am Sonntag auf die Langzeitverletzten Andras Nemeth (Knöchelbruch), Noah Katterbach (Kreuzbandriss) sowie Laszlo Benes (Gelbsperre). Dafür kann Walter wieder auf Offensivspieler Bakery Jatta setzen, der seine Gelbsperre abgesessen hat. dpa