Hamburger Towers feiern in Bamberg vierten Sieg in Folge

Teilen

Raoul Korner, Cheftrainer von den Hamburg Towers gibt Anweisungen. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Die Veolia Towers Hamburg bleiben in der Basketball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Das Team von Cheftrainer Raoul Korner kam am Freitag bei Brose Bamberg zu einem 76:66 (39:37)-Sieg. Es war nach der Auftaktniederlage bei Alba Berlin der vierte Sieg in Folge für die Hanseaten. Bamberg kassierte dagegen die fünfte Niederlage. Bester Towers-Werfer war Kendale McCullum mit 27 Punkten.

Hamburg - Schon in den ersten Minuten entwickelte sich ein intensives Spiel. Beide Teams agierten stark in der Defensive, keine Mannschaft konnte sich eine klare Führung erspielen. Das änderte sich im zweiten Viertel, nachdem den Gastgebern ein 11:0-Lauf gelungen war und die Towers plötzlich mit 26:35 zurücklagen. Das Korner-Team antwortete danach seinerseits mit sieben Punkten in Serie und holte sich kurz vor der Pause die Führung sogar wieder zurück.

Auch im dritten Viertel blieb die Partie umkämpft, wobei die Hanseaten mit einem knappen Rückstand ins Schlussviertel gingen. 53 Sekunden vor dem Ende gelang James Woodard mit einem Dreier zum 72:66 dann der vorentscheidende Korberfolg. dpa