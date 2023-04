Hamburger U1 fährt wieder Haltstelle Hudtwalckerstraße an

Wenige Tage nach dem Ende der Streckensperrung der Hamburger U1 wird nun auch die Haltestelle Hudtwalckerstraße von Freitag an wieder angefahren. Im Herbst soll die Haltestelle dann auch barrierefrei erreicht werden können, teilte die Hamburger Hochbahn AG am Donnerstag in Hamburg mit. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestelle liegen den Angaben zufolge bei rund 10,8 Millionen Euro.

Hamburg - Auch die Haltestelle Alsterdorf war im Rahmen der Sperrung umgebaut worden, sie soll von Juni an barrierefrei erreichbar sein. Damit seien rund 95 Prozent aller U-Bahn-Haltestellen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) barrierefrei ausgebaut oder befinden sich im Ausbau. dpa